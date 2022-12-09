Украина получит зенитные установки и ракеты для ПВО в ближайшие недели, - Сунак

Украина в ближайшие недели получит зенитные установки и ракеты для систем противовоздушной обороны от Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Сообщая президенту Украины Владимиру Зеленскому последнюю информацию о поставках британской летальной помощи, премьер-министр заявил, что дополнительные зенитные орудия и ракеты ПВО малой дальности будут доставлены в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры обсуждали состояние поврежденной в ходе войны украинской инфраструктуры, а Зеленский поблагодарил британского лидера за помощь в восстановлении энергоснабжения и предоставлении электрогенераторов.

"Премьер-министр добавил, что Кремль должен вывести свои силы с украинской территории, прежде чем можно будет рассматривать возможность любого соглашения", - отметили в премьерской канцелярии.

19 ноября Сунак объявил, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

"Сегодня обсудили новую волну российских атак, успех Вооруженных сил Украины в сбитии десятков потенциально разрушительных ракет и необходимость дальнейшего сотрудничества по обороноспособности и энергетической безопасности перед встречей G7 на следующей неделе", - говорится в сообщении Зеленского.