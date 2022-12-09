Британия ввела новые санкции против российских силовиков и иранских чиновников
Великобритания сегодня, 9 декабря, расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российских силовиков и иранских чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
О новых санкционных ограничениях сегодня объявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Так, санкции ввели против командира 90-й танковой дивизии РФ полковника Рамиля Ибатуллина, который причастен к незаконному вторжению.
Также в санкционный список добавили сотрудника ФСБ России в Крыму Андрея Тишенина и старшего оперуполномоченного в Крыму Артура Шамбазова. Они в 2015 году пытали украинца Александра Костенко.
Кроме того, под санкции Британии попали 10 иранских чиновников, причастных к судебной и правоохранительной системе. Среди них 6 человек, ответственных за преследование протестующих и вынесение приговоров, в частности смертной казни.
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.
Напомним, в конце ноября Британия ввела санкции против 20 российских чиновников, способствовавших и обеспечивающих мобилизацию в РФ.
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