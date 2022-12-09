Центр оккупированного Донецка под обстрелом: повреждена гостиница и спорткомплекс

Центр оккупированного Донецка сегодня, 9 декабря, попал под вражеский обстрел. В результате ударов повреждена гостиница и спорткомплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители слышали звуки взрывов после 13:30. Они прозвучали в центре оккупированного города. После этого в центральных районах появился дым.

Известно, что вражеские снаряды повредили гостиницу "Дружба". На опубликованных кадрах заметно, что здание подверглось разрушениям внутри и снаружи.

Также в результате обстрелов поврежден спортивный комплекс "Локомотив", расположенный неподалеку от "Донбасс-Арены", и один из корпусов торгового университета.

Кроме того, еще один "прилет" зафиксировали на территории парка в центре Донецка. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.