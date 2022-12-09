ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центр оккупированного Донецка под обстрелом: повреждена гостиница и спорткомплекс

Новина українською →
Донецк, Пятница 09 декабря 2022 14:58
Центр оккупированного Донецка под обстрелом: повреждена гостиница и спорткомплекс Фото: центр Донецка попал под обстрел 9 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Центр оккупированного Донецка сегодня, 9 декабря, попал под вражеский обстрел. В результате ударов повреждена гостиница и спорткомплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители слышали звуки взрывов после 13:30. Они прозвучали в центре оккупированного города. После этого в центральных районах появился дым.

Известно, что вражеские снаряды повредили гостиницу "Дружба". На опубликованных кадрах заметно, что здание подверглось разрушениям внутри и снаружи.

Также в результате обстрелов поврежден спортивный комплекс "Локомотив", расположенный неподалеку от "Донбасс-Арены", и один из корпусов торгового университета.

Кроме того, еще один "прилет" зафиксировали на территории парка в центре Донецка. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, 6 декабря российские войска обстреляли оккупированный Донецк, обвинив Украину. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал доказательства, свидетельствующие, что именно оккупанты причастны к обстрелу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Обстріл Взрыв Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители