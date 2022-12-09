Центр оккупированного Донецка под обстрелом: повреждена гостиница и спорткомплекс
Центр оккупированного Донецка сегодня, 9 декабря, попал под вражеский обстрел. В результате ударов повреждена гостиница и спорткомплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные жители слышали звуки взрывов после 13:30. Они прозвучали в центре оккупированного города. После этого в центральных районах появился дым.
Известно, что вражеские снаряды повредили гостиницу "Дружба". На опубликованных кадрах заметно, что здание подверглось разрушениям внутри и снаружи.
Также в результате обстрелов поврежден спортивный комплекс "Локомотив", расположенный неподалеку от "Донбасс-Арены", и один из корпусов торгового университета.
Кроме того, еще один "прилет" зафиксировали на территории парка в центре Донецка. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Напомним, 6 декабря российские войска обстреляли оккупированный Донецк, обвинив Украину. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал доказательства, свидетельствующие, что именно оккупанты причастны к обстрелу.
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