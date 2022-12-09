Осторожно за рулем. Завтра в Украине ожидаются сильные снегопады, дожди и туман

В субботу, 10 декабря, с ночи в Украине ожидаются сильные дожди, снегопады, а утром - туман. Видимость до 500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Ночью в западных областях сильные осадки (мокрый снег и дождь); в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.