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В оккупированном Бердянске раздались взрывы: что известно

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Бердянск, Пятница 09 декабря 2022 17:01
В оккупированном Бердянске раздались взрывы: что известно Иллюстративное фото: в оккупированном Бердянске раздались взрывы (facebook.com/brd_rayonna_adm)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Бердянске уже второй раз за день были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что звуки взрывов и автоматной очереди слышны со стороны аэропорта.

При этом местные заявляют о возможной работе ПВО.

Отметим, что официальной информации о взрывах в Бердянске пока нет.

РБК-Украина сообщало, что взрывы уже раздавались сегодня в Приморске, что в Бердянском районе. После мощного взрыва россияне начали резко передвигаться в центр города.

Кроме того, вчера на авиабазе в Бердянске также прогремели взрывы, после чего возник пожар. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, на территории аэропорта, где наблюдались взрывы, размещались техника и беспилотники.

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