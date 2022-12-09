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Путин может изменить доктрину, чтобы первым наносить превентивный ядерный удар

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Пятница 09 декабря 2022 19:12
Путин может изменить доктрину, чтобы первым наносить превентивный ядерный удар Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, которое приводит Bloomberg.

"Мы думаем об этом. Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров", - цинично заявил Путин.

Российский диктатор сослался на стратегию США по применению высокоточных ракет для превентивного удара. Заявление Путина по ядерной теме стало не первым за эту неделю. В среду он заявил, что риск атомной войны растет и назвал арсенал России "сдерживающим фактором" в конфликтах.

Доктрина России предусматривает использование ядерного оружия как крайней меры в случае угрозы существованию государства.

Напомним, что Путин вернулся к угрозам применения ядерного оружия против Украины.

В сентябре Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

Угроза ядерного удара России по Украине пока низкая. Даже если россияне отважатся на такой шаг, украинцы не перестанут бороться за победу.

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