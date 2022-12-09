Путин может изменить доктрину, чтобы первым наносить превентивный ядерный удар

Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, которое приводит Bloomberg.