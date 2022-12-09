ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека

Новина українською →
Канада, Пятница 09 декабря 2022 13:32
Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека Фото: Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что под санкции попали 33 действующих или бывших высокопоставленных чиновника России и шести организаций, причастных к предполагаемым систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против вторжения страны-агрессора в Украину.

Отмечается, что после 24 февраля Канада уже ввела санкции против более 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Санкции также были введены против 22 лиц в Иране, среди которых были высокопоставленные работники судебной системы, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры.

Так, санкции против Ирана были введены через день после того, как Иран повесил мужчину, осужденного за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране во время протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, жестоко задержанной полицией.

Канада также ввела санкции против 12 человек и трех организаций в Мьянме, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, которые способствуют поставке оружия и насилию со стороны вооруженных сил.

Напомним, ранее Канада ужесточила санкции против иранских чиновников и компаний из-за поставок беспилотников России.

Также Канада заявляла о введении дополнительных санкций в отношении представителей Беларуси из-за войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Российская Федерация Иран Санкции против Ирана
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители