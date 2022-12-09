Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что под санкции попали 33 действующих или бывших высокопоставленных чиновника России и шести организаций, причастных к предполагаемым систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против вторжения страны-агрессора в Украину.

Отмечается, что после 24 февраля Канада уже ввела санкции против более 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Санкции также были введены против 22 лиц в Иране, среди которых были высокопоставленные работники судебной системы, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры.

Так, санкции против Ирана были введены через день после того, как Иран повесил мужчину, осужденного за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране во время протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, жестоко задержанной полицией.

Канада также ввела санкции против 12 человек и трех организаций в Мьянме, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, которые способствуют поставке оружия и насилию со стороны вооруженных сил.

Напомним, ранее Канада ужесточила санкции против иранских чиновников и компаний из-за поставок беспилотников России.

Также Канада заявляла о введении дополнительных санкций в отношении представителей Беларуси из-за войны РФ против Украины.

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