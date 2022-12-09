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Немецкая компания изготовит для Украины ПВО Skynex. В СМИ раскрыли подробности

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 17:28
Немецкая компания изготовит для Украины ПВО Skynex. В СМИ раскрыли подробности Фото: ПВО Skynex (skynex.rheinmetall.com)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall изготовит для Украины новые зенитно-ракетные комплексы Skynex, способные сбивать беспилотники и крылатые ракеты. В целом планируется изготовить две единицы ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Rheinmetall подтвердила заказ в пятницу, в то же время не назвала страну-получателя. Однако, согласно данным правительственных источников, речь идет именно об Украине. Поставки ожидаются в начале 2024 года.

Skynex предназначен для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами.

Стоимость двух единиц Skynex оценивается в 182 млн евро. В то же время, еще около 12 млн евро будет потрачено на грузовые автомобили, которые также будут изготовлены компанией. Ожидается, что расходы будут возмещены правительством Германии.

Эксперты считают, что Skynex и поставленные Германией Украине Iris-T, являются достаточно точными средствами ПВО. В то же время Skynex имеет определенное финансовое преимущество по сравнению с другими системами, поскольку, например, сбивание самолета стоит около 4 тысяч евро.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, США работают над укреплением ПВО Украины после отказа в системах Patriot.

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