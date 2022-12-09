Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным: что обсудят
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана на открытии Всемирного форума TRT.
По его словам, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.
"Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я также проведу разговор с Зеленским", - сказал Эрдоган.
Он отметил важность поставок продовольствия голодающим странам.
Отметим, что 18 ноября Эрдоган провел разговор с Путиным, а после этого позвонил по телефону Зеленскому.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил бессрочно продлить зерновую инициативу и расширить ее на другие украинские порты.
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