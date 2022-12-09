Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным: что обсудят

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эрдогана на открытии Всемирного форума TRT.

По его словам, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.

"Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я также проведу разговор с Зеленским", - сказал Эрдоган.

Он отметил важность поставок продовольствия голодающим странам.

Отметим, что 18 ноября Эрдоган провел разговор с Путиным, а после этого позвонил по телефону Зеленскому.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил бессрочно продлить зерновую инициативу и расширить ее на другие украинские порты.

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