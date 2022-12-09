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Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 09:53
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ Фото: ВСУ ликвидировали еще 310 оккупантов за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 93 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 9 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 93390 (+310) человек ликвидировано,
  • танков - 2937 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,
  • специальная техника - 164 (+0).

Напомним, ВСУ за минувшие сутки поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов.

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