Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Фото: ВСУ ликвидировали еще 310 оккупантов за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 93 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 9 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 93390 (+310) человек ликвидировано,
- танков - 2937 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 5912 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 1926 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603 (+0),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4531 (+3) ед,
- специальная техника - 164 (+0).
Напомним, ВСУ за минувшие сутки поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов.
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