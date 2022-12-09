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Парламент Болгарии утвердил список первой военной помощи Украине, - Reuters

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София, Пятница 09 декабря 2022 15:13
Парламент Болгарии утвердил список первой военной помощи Украине, - Reuters Фото: парламент Болгарии утвердил список первой военной помощи Украине (flickr.com/isafmedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Болгария впервые отправит военную помощь Украине. В пятницу, 9 декабря, болгарский парламент утвердил список вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Список оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву.

"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25", сказал Стоянов.

Издание отмечает, что хотя Болгария не отправляла оружие Украине, ее производители оружия добились резкого увеличения экспорта. Например, в августе София одобрила сделки по экспорту оружия на 540 млн долларов. Большая часть из них предназначалась для Польши - одного из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.

Как отмечалось ранее, Болгария стала одним из самых крупных "косвенных" поставщиков оружия для Украины с начала полномасштабной войны - она продала рекордное количество оружия.

В начале ноября парламент Болгарии проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, хотя ранее в Минобороны Болгарии заявляли, что их страна не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.

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