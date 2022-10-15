Новый пакет помощи от США и в РФ завершается мобилизация: новости за 14 октября

Война России против Украины: последние новости

США направят в Украину боеприпасы и бронемашины Humvee

Ожидается, что в рамках следующего пакета помощи Украине в размере 725 миллионов долларов США направят боеприпасы и бронемашины Humvee.

По словам американских чиновников, этот пакет помощи будет объявлен в пятницу и станет первым пакетом помощи с момента массированных обстрелов России по территории Украины. В то же время, они отметили, что время объявления, содержание и стоимость пакета могут изменяться до последней минуты.

Один из чиновников отметил, что, несмотря на то, что пакет не будет включать средства для отражения массированных ракетных ударов, однако он был разработан с целью усиления способности Украины дать отпор России в контрнаступлении.

Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель.

"Уже 222 тысячи мужчин мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявил Путин.

По словам российского диктатора, что на войне в Украине не хватает одних контрактников ВС РФ. Именно поэтому, требовалось проведение мобилизации в России.

"Держать линию обороны в тысячу сто километров исключительно войсками сформированными из контрактников почти невозможно", - сказал Путин.

Когда Украина получит американские ПВО NASAMS

США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в октябре этого месяца. Они помогут усилить нашу противовоздушную оборону.

"Есть решение США о поставках Украины очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где тоже проходят обучение специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце. Кроме того, принято решение о плюсе еще нескольких установок NASAMS", - заявил министр обороны Алексей Резников .

Сколько ВСУ освободили населенные пункты за последние десять дней

Украинские военные продолжают освобождать территории от российских захватчиков. На сегодняшний день наши герои деоккупировали более 1600 населенных пунктов.

По состоянию на 4 октября, наши герои освободили 1 534 населенных пункта. Согласно данным Офиса президента, сегодня же их количество составляет 1620.

В Херсонской области деоккупировано 75 населенных пунктов. Постепенно, где это возможно, привлекаются правоохранители для проведения мероприятий и возобновления правопорядка. Также идет документация военных преступлений. С начала освобождения области было задокументировано 121 случая военных преступлений россиян.

Оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области собираются вывезти украинских детей в Крым и РФ.

"Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград", - заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По словам Федорова, оккупационная "власть" Херсонской области уже официально попросила организовать выезд и дальнейшее обучение детей в российских школах. Однако в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений.

Норвегия закупит артиллерийские боеприпасы для Украины

Норвегия направит около 19 миллионов долларов на закупку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

"Помощь обеспечивает стране (Украине - ред.) возможность защищаться от незаконного нападения России. Многие страны вносят свой вклад и будут продолжать это делать. Поэтому очень важно, чтобы мы находились в тесном диалоге с украинскими властями и координировали помощь от Запада", - подчеркнул министр. обороны Норвегии Берна Арильда Грама.

Систему ПВО IRIS-T уже разместили на южном направлении

Система ПВО IRIS-T,полученная Украиной от Германии , уже задействована на южном направлении.

"IRIS-T – хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", – рассказал спикер ПС ВСУ Юрий Игнат.

НАТО проведет ежегодные ядерные учения в Европе

НАТО начнет проведение ежегодных ядерных учений "Устойчивый полдень" в Европе уже в понедельник, 17 октября. Они продлятся 13 дней.

В НАТО отмечают, что в ходе учения планируется задействовать до 60 самолетов. Среди них – американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Они совершат учебные полеты над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

При этом сроки их проведения не связаны с последними провокационными действиями России.

Пентагон не исключает другую спутниковую связь для Украины

Пентагон подтвердил, что контактировал с Илоном Маском по поводу его просьб о том, чтобы правительство США начало платить компании Starlink за обеспечение спутниковой связи ВСУ.

В Пентагоне не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета.

Прогноз погоды на сегодня

В Украине в субботу,15 октября, ожидается переменная облачность . Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +16 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков ночью и утром Украину накроет туман. Однако осадков на территории страны не ожидается.

Так, на западе и юге дневная температура воздуха повысится до +15...+16 градусов выше нуля. В центре и северной части страны днем ожидается 13-14 градусов с отметкой плюс. На востоке будет немного прохладнее - до 12 градусов тепла.

Ночью температура воздуха по всей территории страны кроме восточной части опустится до +5...+6 градусов. На востоке ожидаются заморозки до +2.