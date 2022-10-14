Оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию, - Федоров
Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области собираются вывезти украинских детей в Крым и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского мэра Ивана Федорова.
"Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, оккупационная "власть" Херсонской области уже официально попросила организовать выезд и дальнейшее обучение детей в российских школах. Однако в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений.
"Какая судьба ждет наших детей неизвестно. Одно могу сказать точно - россияне привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды", - добавил мэр.
Федоров посоветовал родителям защитить своих детей и уезжать из оккупации, а весь мир призвал защитить Украину и помочь остановить террориста.
Напомним, что россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона.
Также ранее стало известно, что оккупанты хотят вывезти 30 тысяч жителей Херсонской области в РФ.
Ранее гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о желании вывезти детей с родителями и престарелых из Херсонской области в Крым и на территорию РФ.
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