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Оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию, - Федоров

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Украина, Пятница 14 октября 2022 16:49
Оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию, - Федоров Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области собираются вывезти украинских детей в Крым и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, оккупационная "власть" Херсонской области уже официально попросила организовать выезд и дальнейшее обучение детей в российских школах. Однако в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений.

"Какая судьба ждет наших детей неизвестно. Одно могу сказать точно - россияне привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды", - добавил мэр.

Федоров посоветовал родителям защитить своих детей и уезжать из оккупации, а весь мир призвал защитить Украину и помочь остановить террориста.

Напомним, что россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона.

Также ранее стало известно, что оккупанты хотят вывезти 30 тысяч жителей Херсонской области в РФ.

Ранее гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о желании вывезти детей с родителями и престарелых из Херсонской области в Крым и на территорию РФ.

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