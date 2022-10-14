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Систему ПВО IRIS-T уже разместили на южном направлении, - спикер Воздушных сил

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Пятница 14 октября 2022 18:53
Систему ПВО IRIS-T уже разместили на южном направлении, - спикер Воздушных сил Иллюстративное фото: ВСУ уже задействовали систему ПВО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Система ПВО IRIS-T, которую Украина получила от Германии, уже задействована на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, модификации IRIS-T, которую передали Украине, в мире еще нет.

"И эта система уже работает в Вооруженных силах где-то там на южном направлении", - отметил он.

Также Игнат отметил, что Германия сейчас должна быть заинтересована в создании новых подобных систем ПВО.

"IRIS-T - хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", - рассказал спикер ВС.

Также он напомнил и о комплексах NASAMS, которые вскоре должны получить украинские военные.

"С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США", - отметил Игнат.

Напомним, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

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