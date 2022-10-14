Фото: украинская ПВО сегодня уничтожила еще 8 иранских "Шахидов" (defence-ua.com)

С начала суток 14 октября на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной уничтожено восемь иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.