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Возле оккупированной Кременной два десятка россиян покинули свои позиции, - Гайдай

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Украина, Пятница 14 октября 2022 15:21
Возле оккупированной Кременной два десятка россиян покинули свои позиции, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Вблизи оккупированной Кременной (Луганская область) 27 российских военных оставили свои позиции. Они отказались выполнять приказы своего командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"27 россиян покинули свои позиции вблизи Кременной", - говорится в сообщении Гайдая.

По его словам, передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД - г. Клинцы, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в Кременной районе.

Однако только за двое суток, 11-12 октября, передовые позиции оставили 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования.

"Правда, после собеседований с элементами прессинга 22 из них арестовали и бросили под стражу, а 5 - вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать", - добавил Гайдай.

Напомним, что Россия свозит в Луганскую область мобилизованных, преимущественно осужденных.

Министр обороны Алексей Резников проинформировал, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших существенные потери.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам Гайдая, украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области . В них уже прошли стабилизационные мероприятия.

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