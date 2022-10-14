Возле оккупированной Кременной два десятка россиян покинули свои позиции, - Гайдай

Вблизи оккупированной Кременной (Луганская область) 27 российских военных оставили свои позиции. Они отказались выполнять приказы своего командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"27 россиян покинули свои позиции вблизи Кременной", - говорится в сообщении Гайдая.

По его словам, передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД - г. Клинцы, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в Кременной районе.

Однако только за двое суток, 11-12 октября, передовые позиции оставили 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования.

"Правда, после собеседований с элементами прессинга 22 из них арестовали и бросили под стражу, а 5 - вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать", - добавил Гайдай.