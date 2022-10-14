ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе планы действий украинской армии

Новина українською →
Киев, Пятница 14 октября 2022 19:02
Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе планы действий украинской армии Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.

В ходе разговора военачальники обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также потенциальные угрозы со стороны РФ и Беларуси.

"Стратегическая инициатива - в наших руках, поэтому главное не останавливаться. Поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и взаимосвязанность с их вооруженными силами, остаются нашими приоритетами", - подчеркнул Залужный.

Ранее мы писали, что Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины. По его словам, для борьбы с российской агрессией Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Также сообщалось, что Валерий Залужный 7 октября пообщался с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. В ходе телефонного разговора офицеры обсудили выучку подразделений Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Вторжение России в Украину НАТО
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе