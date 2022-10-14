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Существует не только Starlink. Пентагон не исключает другую спутниковую связь для Украины

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 14 октября 2022 19:38
Существует не только Starlink. Пентагон не исключает другую спутниковую связь для Украины Фото: Пентагон не исключает другую спутниковую связь для Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пентагон подтвердил, что контактировал с Илоном Маском касательно его просьб о том, чтобы правительство США начало платить компании Starlink за обеспечение спутниковой связи ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Синг, которое цитирует журналистка Кейтлин Дорнбос в Twitter.

В Пентагоне также не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета.

"Конечно, существуют и другие операторы спутниковой связи. Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Напомним, сегодня основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

Также ранее РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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Пентагон Вооруженные силы Украины Илон Маск
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