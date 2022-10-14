Существует не только Starlink. Пентагон не исключает другую спутниковую связь для Украины

Пентагон подтвердил, что контактировал с Илоном Маском касательно его просьб о том, чтобы правительство США начало платить компании Starlink за обеспечение спутниковой связи ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Синг, которое цитирует журналистка Кейтлин Дорнбос в Twitter.

В Пентагоне также не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета. "Конечно, существуют и другие операторы спутниковой связи. Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.