Существует не только Starlink. Пентагон не исключает другую спутниковую связь для Украины
Пентагон подтвердил, что контактировал с Илоном Маском касательно его просьб о том, чтобы правительство США начало платить компании Starlink за обеспечение спутниковой связи ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Синг, которое цитирует журналистка Кейтлин Дорнбос в Twitter.
В Пентагоне также не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета.
"Конечно, существуют и другие операторы спутниковой связи. Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.
Напомним, сегодня основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.
Также ранее РБК-Украина писало о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.