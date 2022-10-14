Оккупант жалуется на большие потери и желание дезертировать, - перехват ГУР

"Я все там же, в Николаевской области. Ребят моих погибло много, которых я знал. Вот у меня жена и трое детей, живут в служебной квартире. Если бы я мог на себя рассчитывать, я подумал над тем, чтобы сесть в тюрьму. Меня бы давно здесь не было уже", - заявил оккупант.

Затем россиянин с завистью рассказал, что украинская армия получает много помощи от других стран, а в Италии и Германии жители могут умереть от холода. Однако больше всего его удивила помощь от Австралии. По его мнению, там только кенгуру живут.

"Мобилизированных ставят позади нас, чеченцев много привезли, но в тыл. Ничего нет, сами как-то крутимся", - пожаловался оккупант.