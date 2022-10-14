ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На освобожденной территории Херсонской области обнаружен склад российского оружия (фото)

Новина українською →
Украина, Пятница 14 октября 2022 16:31
На освобожденной территории Херсонской области обнаружен склад российского оружия (фото) Фото: На освобожденной территории Херсонской области обнаружили склад российского оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В ходе стабилизационных мер на деоккупированных территориях Херсонской области удалось обнаружить арсенал российского оружия. Также правоохранители нашли места, где пытали гражданских жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Среди обнаруженного - более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, свой арсенал оккупанты покинули во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении. Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка. Все изъятые российские средства поражения переданы нуждам ВСУ.

"СБУ установила многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сдавать места пребывания участников движения сопротивления на юге нашего государства", - добавили правоохранители.

Оккупанты не давали местным хоронить погибших на кладбище, также задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую россияне "обвинили" в корректировке артобстрелов. На территории местного гаражного кооператива обнаружено враждебное "СТО", в которое оккупанты свозили угнанные автомобили и разбирали их на запчасти.

Напомним, что в начале октября подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брид.

Уже 12 октября стало известно, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населенных пунктов в Херсонской области .

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе