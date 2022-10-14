США направят в Украину боеприпасы и бронемашины Humvee, - Reuters

Ожидается, что в рамках следующего пакета помощи Украине, в размере 725 миллионов долларов, США направят боеприпасы и бронемашины Humvee.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам американских чиновников, этот пакет помощи будет объявлен в пятницу и станет первым пакетом помощи с момента массированных обстрелов России по территории Украины. В то же время, они отметили, что время объявления, содержание и стоимость пакета могут изменяться до последней минуты.

Один из чиновников отметил, что, несмотря на то, что пакет не будет включать средства для отражения массированных ракетных ударов, однако он был разработан с целью усиления способности Украины дать отпор России в контрнаступлении.

Боеприпасы и техника будут отправлены с использованием президентского решения о сокращении вооружений (PDA). Это позволит доставить все в Украину уже в ближайшие дни после объявления.

Отмечается, что "право на сокращение вооружения" позволяет президенту США Джо Байдену принимать решение без одобрения Конгресса.