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Красный Крест требует доступа к пленникам после критики от Зеленского

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Пятница 14 октября 2022 14:45
Красный Крест требует доступа к пленникам после критики от Зеленского Фото: Красный Крест требует доступа к пленникам после критики от Зеленского (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем военнопленным. Заявление прозвучало после критики от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетили Оленевку. В организации отметили, что были готовы это сделать "в течение нескольких месяцев".

"Мы разделяем разочарование в отсутствие доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - говорится в заявлении МККК.

Как отмечает Красный Крест, комитет работает с февраля над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными.

Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. К чему призвал Зеленский ночью", - заявил МККК.

Также Красный Крест добавил, что, несмотря на получение доступа на высоком уровне власти, необходимы и практические договоренности, реализуемые на местах. Однако в случае отказа организация "не может получить доступ силой".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский подверг критике Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Оленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.

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Владимир Зеленский Красный Крест Российская Федерация
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