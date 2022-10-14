Красный Крест требует доступа к пленникам после критики от Зеленского

Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем военнопленным. Заявление прозвучало после критики от президента Украины Владимира Зеленского .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky news .

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетили Оленевку. В организации отметили, что были готовы это сделать "в течение нескольких месяцев".

"Мы разделяем разочарование в отсутствие доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - говорится в заявлении МККК.

Как отмечает Красный Крест, комитет работает с февраля над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными.

Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. К чему призвал Зеленский ночью", - заявил МККК.

Также Красный Крест добавил, что, несмотря на получение доступа на высоком уровне власти, необходимы и практические договоренности, реализуемые на местах. Однако в случае отказа организация "не может получить доступ силой".