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Россияне в Херсоне похитили почти все баржи для транспортировки через Днепр, - Генштаб

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Херсон, Пятница 14 октября 2022 18:48
Россияне в Херсоне похитили почти все баржи для транспортировки через Днепр, - Генштаб Фото: Россияне в Херсоне похитили почти все баржи для транспортировки через Днепр (россми)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Херсоне россияне продолжают угонять баржи, которые используют для транспортировки грузов через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, они используются для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.

Российские оккупанты вынуждены пользоваться баржами, поскольку еще летом украинские военные смогли серьезно повредить Антоновский мост. Теперь он имеет критические повреждения и уже не пригоден к эксплуатации.

Напомним, что Россия строит плавучий мост возле Херсона для переброски войск.

Также украинская артиллерия отправила в "Москву" баржу с оккупантами под Херсоном.

В конце сентября в оккупированном Херсоне раздалась серия мощных взрывов. Вероятно, был нанесен удар по барже, с помощью которой российские оккупанты перевозят грузы.

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