Переменная облачность и до +16: какой будет погода завтра
В Украине в субботу, 15 октября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром Украину накроет туман. Однако осадков на территории страны не ожидается.
Так, на западе и юге дневная температура воздуха повысится до +15...+16 градусов выше нуля. В центре и северной части страны днем ожидается 13-14 градусов с отметкой "плюс". На востоке будет немного прохладней - до 12 градусов тепла.
Ночью температура воздуха на всей территории страны, кроме восточной части, опустится до +5...+6 градусов. На востоке ожидаются заморозки до +2.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине скоро изменится в сторону похолодания, что естественно, ведь впереди зима. Первые ночные "минусы" нагрянут уже в начале ноября, вероятен ранний снег.
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