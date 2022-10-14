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НАТО проведет ежегодные ядерные учения в Европе: названа дата начала

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Брюссель, Пятница 14 октября 2022 21:05
НАТО проведет ежегодные ядерные учения в Европе: названа дата начала Фото: НАТО проведет ежегодные ядерные учения в Европе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

НАТО начнет проведение ежегодных ядерных учений “Стойкий полдень” в Европе уже в понедельник, 17 октября. Они продлятся 13 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

В НАТО отмечают, что в ходе учений планируется задействовать до 60 самолетов. Среди них - американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Они совершат учебные полеты над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

При этом сроки их проведения не связаны с последними провокационными действиями России.

"Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинной, повторяющейся тренировкой и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", - подчеркивают в Альянсе.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, такие учения помогают гарантировать, "что силы ядерного сдерживания Альянса остаются надежными, безопасными и эффективными".

Отметим, что учения НАТО могут совпасть с российскими ядерными учениями "Гром".

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, на военную базу Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии.

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