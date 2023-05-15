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Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб обновил потери России в Украине

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Понедельник 15 мая 2023 08:25
Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 580 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного наступления армия страны-агрессора потеряла 199 460 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 15 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 199 460 (+580) человек ликвидировано,
  • танков - 3759 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7336 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 3137 (+21) ед,
  • РСЗО - 562 (+0) ед,
  • средства ПВО - 316 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
  • крылатые ракеты - 973 (+3),
  • корабли /катера /- 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6034 (+16) ед,
  • специальная техника - 407 (+3).

Напомним, за прошедшие сутки на востоке произошло 46 боестолкновений между украинскими и российскими военными.

Тем временем захватчики потеряли еще позиции в районе Бахмута, при чем в городе продвигаются.

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