Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб обновил потери России в Украине
Фото: Генштаб обновил потери России в Украине (Getty Image)
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 580 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного наступления армия страны-агрессора потеряла 199 460 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 15 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 199 460 (+580) человек ликвидировано,
- танков - 3759 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7336 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 3137 (+21) ед,
- РСЗО - 562 (+0) ед,
- средства ПВО - 316 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
- крылатые ракеты - 973 (+3),
- корабли /катера /- 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6034 (+16) ед,
- специальная техника - 407 (+3).
Напомним, за прошедшие сутки на востоке произошло 46 боестолкновений между украинскими и российскими военными.
Тем временем захватчики потеряли еще позиции в районе Бахмута, при чем в городе продвигаются.
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