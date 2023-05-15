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Сырский: продвижение украинских военных под Бахмутом - это первый успех наступательных действий

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Понедельник 15 мая 2023 08:44
Сырский: продвижение украинских военных под Бахмутом - это первый успех наступательных действий Фото: командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей", - отметил он.

При этом Сырский заявил, что это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. По скольку операция по обороне Бахмута продолжается.

По его словам, все необходимые для обороны решения приняты. Все возможные сценарии развития событий отработаны с командирами прямо на месте боевых действий.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.

Между тем, по данным DeepState, захватчики потеряли позиции в Бахмутском районе, но в городе продвигаются.

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