Фирташ получил подозрении, у руководителей его фирм обыски, - источники

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сегодня сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщают наши источники, СБУ и БЭБ сегодня вручают подозрения Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Йе энергия") и облгазов.

Так, правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа.

По данным наших источников, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд гривен.

Отметим, что Дмитрий Фирташ - пророссийский олигарх, который находится под санкциями СНБО с 2021 года. Фирташ - совладелец Inter Media Group и основатель Group DF.

В 2014 году Фирташа арестовали в Вене по запросу США. В 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.

В 2023 году земельный суд Вены отказал Фирташу в повторном рассмотрении дела об экстрадиции в США, где его ждет рассмотрение производства о коррупции.

Напомним, в феврале ГБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Игорю Насалику в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа в пользу олигарха Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд гривен.

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