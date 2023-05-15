Взрыв в оккупированном Луганске: росСМИ пишут о ранении "главы МВД ЛНР"

Сегодня, 15 мая, днем в результате взрыва во временно оккупированном Луганске ранения получил так называемый "и.о. главы Министерства внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости" в Telegram .

При этом более детальная информация о состоянии Корнета пока неизвестна.

"Врио главы МВД ЛНР” Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска", - пишет пропагандистское издание со ссылкой на источника.

Напомним, сегодня в центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Он якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".

Также мы писали, что взрыв в Луганске звучал и 12 мая на территории машиностроительного завода.

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