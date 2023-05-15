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Россияне обстреляли село в Херсонской области: два человека получили ранения

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Херсонская область, Понедельник 15 мая 2023 19:12
Россияне обстреляли село в Херсонской области: два человека получили ранения Фото: Россияне обстреляли село Львов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли жилые дома в селе Львово Херсонской области. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия ударила по селу Львово Тягинского общества. В очередной раз били по жилым домам", - написал Прокудин.

Из-за обстрела ранения получил 79-летний мужчина и его 48-летний сын. Пострадавших в медучреждение в Херсоне доставили военные. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медпомощь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные 86 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Из-за вражеских атак погибли шесть жителей.

Также ранее мы писали, что российская армия в воскресенье, 14 мая, обстреляла Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

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