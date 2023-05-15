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Япония хочет предложить Украине новые технологии для укрепления системы электроснабжения

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Понедельник 15 мая 2023 20:55
Япония хочет предложить Украине новые технологии для укрепления системы электроснабжения Фото: Премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Японии планирует пригласить представителей правительства Украины для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое приводит NHK.

План подготовлен перед саммитом G7, который должен начаться в Хиросиме в пятницу. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться - восстановление и реконструкция социальной и экономической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате российского вторжения.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непреклонную солидарность G7 с Украиной.

"Япония надеется поддержать свои усилия по восстановлению, пригласив чиновников для проверки различных методов, таких как эффективные средства удаления мусора и ноу-хау для укрепления электроснабжения", - говорится в материале.

Похоже, японское правительство стремится заложить основу для проведения дискуссий на саммите и продемонстрировать свою готовность поддержать Украину.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Хиросиме 18 мая, в преддверии саммита стран "Большой семерки".

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе. Меры будут направлены на то, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Москвы.

Лидеры стран G7 на проходящем в Японии саммите планируют выдать отдельное заявление, в котором решительно осудят агрессию России и обещают предоставить Украине необходимую экономическую помощь.

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