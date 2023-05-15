Япония хочет предложить Украине новые технологии для укрепления системы электроснабжения

Правительство Японии планирует пригласить представителей правительства Украины для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды , которое приводит NHK.

План подготовлен перед саммитом G7, который должен начаться в Хиросиме в пятницу. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться - восстановление и реконструкция социальной и экономической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате российского вторжения.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непреклонную солидарность G7 с Украиной.

"Япония надеется поддержать свои усилия по восстановлению, пригласив чиновников для проверки различных методов, таких как эффективные средства удаления мусора и ноу-хау для укрепления электроснабжения", - говорится в материале.

Похоже, японское правительство стремится заложить основу для проведения дискуссий на саммите и продемонстрировать свою готовность поддержать Украину.