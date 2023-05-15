В Крыму оккупанты проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам, - Генштаб
Во временно оккупированном Крыму россияне проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"С целью усиления контроля над населением, во временно оккупированном Крыму, оперативными группами МВД и ФСБ РФ проводятся рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам", - говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, в первую очередь проверке подлежат крымские татары.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что представители оккупационных администраций и коллаборанты покидают Крым и другие оккупированные территории Украины. Широким массам продолжают рассказывать, что все идет по плану.
Также ранее мы писали, что российские оккупанты усилили контрразведывательный режим на территории Керченского полуострова Крыма. Увеличили количество патрулей, проверок.
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