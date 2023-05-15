В Крыму оккупанты проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам, - Генштаб

Фото: в Крыму оккупанты проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам (Getty Images)

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"С целью усиления контроля над населением, во временно оккупированном Крыму, оперативными группами МВД и ФСБ РФ проводятся рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам", - говорится в сообщении. Как отметили в Генштабе, в первую очередь проверке подлежат крымские татары.