Выборы в Турции закончились: стало известно, будет ли второй тур

В Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN Turk .

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер отметил, что было подсчитано 100% бюллетеней.

Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Синан Оган набрал 5,17%, а Мухаррем Инсе - 0,44%.

Енер отметил, что в Турции впервые пройдет второй тур выборов. 28 мая люди решат, кто станет следующим президентом - Эрдоган или Киличдароглу.

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