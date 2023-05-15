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Выборы в Турции закончились: стало известно, будет ли второй тур

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Турция, Понедельник 15 мая 2023 16:10
Выборы в Турции закончились: стало известно, будет ли второй тур Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Киличдароглу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN Turk.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер отметил, что было подсчитано 100% бюллетеней.

Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Синан Оган набрал 5,17%, а Мухаррем Инсе - 0,44%.

Енер отметил, что в Турции впервые пройдет второй тур выборов. 28 мая люди решат, кто станет следующим президентом - Эрдоган или Киличдароглу.

РБК-Украина подробно рассказало, как прошли выборы в Турции.

Кроме того, больше о вероятности смены власти в Турции и что значит для Украины, - читайте в нашем материале.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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