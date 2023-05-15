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Британия начнет обучение украинских пилотов для использования F16

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Лондон, Понедельник 15 мая 2023 11:28
Британия начнет обучение украинских пилотов для использования F16 Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах. Предпочтительным истребителем для ВСУ является F16.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", - сказал он.

По его словам, будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 - предпочтительных для Украины истребителей", - добавил Сунак.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление союзников с решением об истребителях. По его словам, украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно время на их подготовку и обучение пилотов.

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