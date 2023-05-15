Британия начнет обучение украинских пилотов для использования F16

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства .

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", - сказал он.

По его словам, будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 - предпочтительных для Украины истребителей", - добавил Сунак.