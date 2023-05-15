В Германии для Украины сделают еще четыре IRIS-T

Правительство Германии начало работать над очередным пакетом военной помощи Украине. Он будет включать в себя системы ПВО IRIS-T.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила представитель Министерства обороны ФРГ Надин Крюгерз, пишет "Укринформ".

По ее словам, уже продолжается производство новейших систем ПВО IRIS-T. Она подчеркнула, что в новом в пакете речь идет о четырех таких системах в дополнение к четырем анонсированным ранее.

Следует отметить, что в субботу, 13 мая, правительство Германии объявило об очередном пакете военной помощи для нашей страны. Его стоимость составляет около 2,7 млрд. евро.