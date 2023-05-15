Неспособность ПВО перехватить беспилотники вызывает тревогу в Кремле, - британская разведка

Беспилотники продолжают атаковать российские военные объекты. ПВО не способно перехватить их, что должно вызывать озабоченность в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 3 мая 2023 года несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удар по российской авиабазе Сеща в 150 км к северу от границы с Украиной. Вероятно, был поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации (ВТА) России.

По данным британской разведки, Сеща является узловым пунктом ВТА на западе России и сыграла важную роль в обеспечении вторжения России в Украину. Россия также использует этот аэродром для запуска БПЛА иранского производства в сторону Киева.

"ВТА является хорошо обеспеченным подразделением ВВС России, необходимым для перевозки по огромной территории страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская система ПВО продолжает компрометировать себя, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА",- отмечают в Минобороны Британии.