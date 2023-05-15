Белый дом обсуждает новый пакет помощи Украине, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Белый дом обсуждает новый пакет (помощи - ред.), и он будет составлен таким образом, чтобы поддержка Украины продолжалась", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Он уточнил, что пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но Белый дом "полностью привержен" поддержке Киева во время и после борьбы "в течение длительного времени".

Но, как отмечает издание, предложение администрации Байдена по выделению новых средств на помощь Украине может столкнуться с дебатами. Это связано с тем, что состав Конгресса изменился с тех пор, когда в декабре было одобрено выделение 45 млрд долларов на помощь украинцам.

"В пакете помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около 6 миллиардов долларов", - уточняет Politico.