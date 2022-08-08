Нова фаза війни в Україні та перемир'я в секторі Газа: новини за вихідні

Війна Росії з Україною вступає у нову фазу, Ізраїль та "Ісламський джихад" оголосили перемир'я, жителів Запорізької області просять запастися дровами. Докладніше про те, що сталося у вихідні, 6-7 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Війна Росії з Україною вступає в нову фазу, - британська розвідка

Російські сили концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

"Війна Росії з Україною ось-ось вступить в нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Жителів Запорізької області просять утеплитися і запастися дровами

Перед опалювальним сезоном жителям Запорізької області слід утеплити своє житло і по можливості запастися дровами. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. За словами начальника ОВА Олександра Старуха, через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою.

Старух додав, що ситуація в зоні ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях залишається вкрай важкою. Противник перебив електромережі і газопроводи, проте ведуться переговори з представниками критичних інфраструктур, щоб забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону.

Росія хоче заморозити війну на півроку. Подоляк пояснив наміри Кремля

Росія планує на півроку заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну. Про це повідомляє радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", - пояснив він. Подоляк наголосив, що Україна повинна переходити до контрнаступу, щоб звільнити більше територій, особливо на півдні. Для цього необхідно більше озброєння від партнерів.

Сенсу продовжувати немає. Ізраїль досяг цілей операції в секторі Гази, - прем'єр

Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей військової операції в секторі Газа. На даний момент немає сенсу її продовжувати. Прем'єр-міністр Яір Лапід зробив відповідну заяву на зустрічі з керівниками південних муніципалітетів. За його словами, Ізраїль досяг своєї мети в операції "Світанок" за три дні бойових дій у Газі проти палестинського "Ісламського джихаду".

Тим часом кілька снарядів було запущено пізно ввечері 7 серпня з території сектора Гази в бік Ізраїлю. Це сталося вже після вступу в силу режиму припинення вогню.

Спека до +36 та місцями дощі: якою буде погода в Україні в понеділок

Погода в Україні 8 серпня буде переважно сухою та спекотною. Лише подекуди очікуються короткочасні дощі.

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. У Чернігівській, Київській, Вінницькій областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями невеликий дощ, подекуди гроза. На решті територій без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.