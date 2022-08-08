Спека до +36 та місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 8 серпня буде переважно сухою та спекотною. Лише подекуди очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. У Чернігівській, Київській, Вінницькій областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями невеликий дощ, подекуди гроза. На решті територій без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +18, вдень +24 +29 градусів;

на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +24 +28;

у східних областях вночі +15 +18, вдень +32 +36 градусів;

на півдні країни вночі +19 +21 градуси, а вдень +31 +35;

у центральних областях вночі +14 +18, вдень +25 +31 градус.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18 градусів, а вдень +24 +26.