Ізраїль і "Ісламський джихад" оголосили перемир'я, проте ситуація залишається напруженою

Кілька снарядів було запущено пізно ввечері 7 серпня з території сектора Гази в бік Ізраїлю. Це сталося вже після вступу в силу режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що снаряди були запущені в напрямку південних районів Ізраїлю всього через кілька хвилин після початку дії режиму припинення вогню, який набув чинності о 23:30 (за місцевим часом, збігається з Києвом).

За інформацією державного радіо, одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь, не пошкодивши будівлі, на пустирі.

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Раніше ЦАХАЛ повідомив, що тривожні сирени, що попереджають про можливий ракетний обстріл, спрацювали в південній частині Ізраїлю після вступу в силу режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що перемир'я очікувалося о 20:00, але як з'ясувалося, представники "Ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.

Керівництво Ізраїлю не бачить сенсу продовжувати операцію в секторі Гази, оскільки цілі щодо нейтралізації верхівки ісламістів вже досягнуті.

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