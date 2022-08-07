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ЗСУ просуваються у напрямку Ізюма, - депутат міськради

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Харківська область, Неділя 07 серпня 2022 16:53
ЗСУ просуваються у напрямку Ізюма, - депутат міськради Фото: ЗСУ просуваються у напрямку Ізюма (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові досягають успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються у напрямку Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ізюмської міськой ради Максима Стрельника в ефірі телемарафону.

"Військові перебувають у піднесеному настрої. Виснажені, але ще є сили бити ворога та рахуватися до Ізюма. Є успіхи, я не можу про них говорити, але наші військові сунуть у напрямку Ізюма", - сказав він.

Нагадаємо, ISW повідомляло, що відведення частини окупаційних військ з Донецької області позбавить росіян необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для українських військ почати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Експерти також зазначають, що якщо Україна зможе посилити наступ на Ізюм і одночасно переходити в контрнаступ на Херсонському напрямку, то окупантам під Харковом, ймовірно, доведеться відступати.

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