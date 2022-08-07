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Росія хоче заморозити війну на півроку. Подоляк пояснив наміри Кремля

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Київ, Неділя 07 серпня 2022 13:02
Росія хоче заморозити війну на півроку. Подоляк пояснив наміри Кремля Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія планує на півроку заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в інтерв’ю Tagesspiegel.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", - пояснив він.

Подоляк наголосив, що Україна повинна переходити до контрнаступу, щоб звільнити більше територій, особливо на півдні. Для цього необхідно більше озброєння від партнерів.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", - додав Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що для України буде перемогою повернення всіх міжнародно визнаних територій.

Нагадаємо, Михайло Подоляк закликав Німеччину збільшити постачання озброєння Україні та змінити відносини з Росією.

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