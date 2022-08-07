Росія хоче заморозити війну на півроку. Подоляк пояснив наміри Кремля

Росія планує на півроку заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в інтерв’ю Tagesspiegel.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", - пояснив він.

Подоляк наголосив, що Україна повинна переходити до контрнаступу, щоб звільнити більше територій, особливо на півдні. Для цього необхідно більше озброєння від партнерів.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", - додав Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що для України буде перемогою повернення всіх міжнародно визнаних територій.