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"Вагнерівці" завербували понад тисячу злочинців у колоніях Росії, - росЗМІ

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Росія, Неділя 07 серпня 2022 15:35
"Вагнерівці" завербували понад тисячу злочинців у колоніях Росії, - росЗМІ Фото: "Вагнерівці" завербували понад тисячу злочинців у колоніях Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі чоловік в російських колоніях, які погодилися відправитися на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

За інформацією видання, "вагнерівці" встигли відвідати близько 17 російських виправних колоній в 10 регіонах РФ. Інформацію журналістам підтвердили ув'язнені, яких вербувальники хотіли відправити на війну.

"Верстка" зазначає, що Росія вже створила спеціальну базу для підготовки злочинців до бойових дій, яка знаходиться на території виправної колонії в Ростові-на-Дону. Там ув'язнених готують по 20 годин на день, 4 години відведено на сон. Перша група, яка пройшла підготовку в колонії, вирушила на фронт 20 липня.

За даними, що автори матеріалу зібрали у ув'язнених і їхніх родичів, найбільше злочинців, які погодилися відправитися на війну проти України, в Ярославській області - близько 680 осіб. При цьому в Рязанській області "вагнерівці" завербували ще 400 осіб. У Тульській і Архангельській областях вирішили брати участь у бойових діях країни-агресора 270 і 250 осіб відповідно.

У процесі вербування беруть участь співробітники Федеральної служби виконання покарань і ФСБ, вони допомагають "вагнерівцям" проводити бесіди з ув'язненими. Тих, хто погодився, ПВК перевіряє на поліграфі, задаються питання про ставлення до російської влади і про те, чи можуть вони втекти в Україну.

За участь у війні ув'язненим обіцяють близько 200 тисяч на місяць, виплату лікарняних і звільнення в разі, якщо вони "протримаються" півроку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами кількох російських злочинців, у процесі вербування бере участь також Євген Пригожин, якого вважають лідером ПВК "Вагнер".

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