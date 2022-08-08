Новая фаза войны в Украине и перемирие в секторе Газа: новости за выходные

Война России с Украиной вступает в новую фазу, Израиль и "Исламский джихад" объявили перемирие, жителей Запорожской области просят запастись дровами. Подробнее о том, что произошло на выходных, 6-7 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Война России с Украиной вступает в новую фазу, - британская разведка

Российские силы концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на юго-запад. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", - говорится в сообщении.

Жителей Запорожской области просят утеплиться и запастись дровами

Перед отопительным сезоном жителям Запорожской области следует утеплить свое жилье и по возможности запастись дровами. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. По словам начальника ОВА Александра Старуха, из-за российского вторжения эта зима будет самой сложной.

Старух добавил, что ситуация в зоне ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях остается крайне тяжелой. Противник перебил электросети и газопроводы, однако ведутся переговоры с представителями критических инфраструктур, чтобы обеспечить там хотя бы минимальное проведение отопительного сезона.

Россия хочет заморозить войну на полгода. Подоляк объяснил намерения Кремля

Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть больше войск и вооружения на фронт. Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", - объяснил он. Подоляк подчеркнул, что Украина должна переходить к контрнаступлению, чтобы освободить больше территорий, особенно на юге. Для этого необходимо больше вооружения от партнеров.

Смысла продолжать нет. Израиль достиг целей операции в секторе Газа, - премьер

Армия обороны Израиля достигла всех целей военной операции в секторе Газа. На данный момент нет смысла ее продолжать. Премьер-министр Яир Лапид сделал соответствующее заявление на встрече с руководителям южных муниципалитетов. По его словам, Израиль достиг своей цели в операции "Рассвет" за три дня боевых действий в Газе против палестинского "Исламского джихада".

Тем временем несколько снарядов было запущено поздним вечером 7 августа с территории сектора Газа в сторону Израиля. Это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня.

Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине в понедельник

Погода в Украине 8 августа будет преимущественно сухой и жаркой. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. В Черниговской, Киевской, Винницкой областях, в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой дождь, местами гроза. На остальных территориях без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.