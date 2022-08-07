У Харкові знову чують вибухи

Ввечері в Харкові вчергове лунають вибухи, про що повідомляють місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти", - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, яка саме причина вибухів. Ймовірно, це артилерійський обстріл або ракетні удари з боку росіян.

Через 15 хвилин після перших вибухів, пролунали нові, а міський голова Терехов закликав всіх пройти в укриття.

Оновлено 22:45

За інформацією радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової, у Харкові та області велика кількість "прильотів". При цьому в місті було чути сім вибухів.

Вона підкреслила, що мешканцям Харкова і області зараз необхідно залишатись в укриттях.