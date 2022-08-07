ЗСУ відбили низку атак росіян на сході і не дали провести розвідку під Бахмутом, - Генштаб
Фото: ЗСУ відбили низку атак росіян на сході і не дали провести розвідку під Бахмутом (Getty Images)
Бійці Збройних сил України не дали окупантам просунутися в Донецькій області та знищили ворожих розвідників біля Бахмуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Головні події на фронті станом на вечір 7 серпня:
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Росіяни намагалися провести розвідку та обстрілювали декілька населених пунктів.
- На Харківському напрямку ворог продовжив обстріл населених пунктів за допомогою артилерії і здійснив кілька авіаударів. Також він використовував БПЛА для повітряної розвідки.
- На Слов’янському напрямку неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії, але українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад. Біля Богородичного та Долини розвідка боєм закінчилася втратами для загарбників.
- На Краматорському напрямку росіяни за допомогою штурму намагалися покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, але безуспішно. Продовжуються постійні обстріли населених пунктів регіону.
- На Бахмутському напрямку силами розвідувальної групи росіяни намагалися визначити систему оборони українських військ біля Білогорівки. Група окупантів була виявлена та знешкоджена. При цьому противник намагався наступати в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.
- На Авдіївському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки. Бойові дії тривають.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники проводять постійні обстріли вздовж лінії зіткнення.
- На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля утриманні зайнятих позицій. Також вони намагалися провести штурм біля Благодатного, але їхня провалилася.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові досягають успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються у напрямку Ізюма Харківської області.
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