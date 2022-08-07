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Сенсу продовжувати немає. Ізраїль досяг цілей операції в секторі Гази, - прем'єр

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Тель-Авів, Неділя 07 серпня 2022 18:55
Сенсу продовжувати немає. Ізраїль досяг цілей операції в секторі Гази, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід (facebook com YairLapid)
Автор: Юлія Бойко

Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей військової операції в секторі Газа. На даний момент немає сенсу її продовжувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Яір Лапід зробив відповідну заяву на зустрічі з керівниками південних муніципалітетів. За його словами, Ізраїль досяг своєї мети в операції "Світанок" за три дні бойових дій у Газі проти палестинського "Ісламського джихаду".

Також він заявив, що на даний момент немає сенсу продовжувати операцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні о 20:00 може розпочатися перемир'я у секторі Газа.

При цьому ізраїльська сторона говорила, що бойові дії припинить лише у тому випадку, якщо терористи припинять запускати ракети.

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Сектор Газа Ізраїль
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