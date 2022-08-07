ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У чотирьох областях пролунали вибухи: що відомо

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 20:05
У чотирьох областях пролунали вибухи: що відомо Фото: у чотирьох областях пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Вінниці, Кропивницькому, Черкасах і Кременчуці (Полтавська область) було чутно звуки вибухів у неділю, 7 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця" і ряд інших місцевих ЗМІ.

Зазначимо, що на момент повідомлень про вибухи повітряна тривога була оголошена лише у Вінницькій області.

Наразі тривога оголошена у всіх областях України, окрім Херсонської.

Реакція влади

Кременчук: мер Віталій Малецький підтвердив звук, схожий на вибух, але зазначив, що у місті надзвичайних ситуацій не було зафіксовано.

Вінниця: мер Сергій Моргунов також зазначив, що на території Вінницької тергромади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.

Кропивницький: працівниця прес-служби ОВА Інна Примак повідомила, що інформації щодо вибухів від служб у Кропивницькому та Кіровоградській області не надходило.

Українців просять залишалитися в укриттях до відбою повітряної тривоги та зберігати спокій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Кропивницький Кременчук
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз