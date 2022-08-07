ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі

Новость на русском →
Вінницька область, Неділя 07 серпня 2022 23:06
Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі Ілюстративне фото: окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. В результаті атаки окупантів постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" повітряні сили з професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - сказано в повідомленні командування.

При цьому наголошується, що зараз на місці події фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

Нагадаємо, сьогодні ввечері жителі Вінниці почули вибухи. Після цього мер міста заявив, що на території Вінницької громади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз