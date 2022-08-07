Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі
У неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. В результаті атаки окупантів постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" повітряні сили з професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - сказано в повідомленні командування.
При цьому наголошується, що зараз на місці події фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.
Нагадаємо, сьогодні ввечері жителі Вінниці почули вибухи. Після цього мер міста заявив, що на території Вінницької громади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.
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