Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі

У неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. В результаті атаки окупантів постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ .

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" повітряні сили з професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - сказано в повідомленні командування.

При цьому наголошується, що зараз на місці події фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.