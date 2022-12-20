Новая атака дронов на Киев и переговоры Путина с Лукашенко: новости за 19 декабря

Российские оккупанты снова ударили по Киеву и области при помощи иранских дронов-камикадзе. Тем временем глава Кремля Владимир Путин приехал в Минск и провел переговоры с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 19 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне атаковали Киев и область дронами

19 декабря российские оккупанты нанесли удар иранскими дронами-камикадзе по Киеву и области. Над столицей было зафиксировано 23 вражеских беспилотника. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 БПЛА.

В результате атаки в Киеве были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Путин приехал в Минск для переговоров с Лукашенко

Сегодня, 19 декабря, впервые за два года президент России Владимир Путин находился с визитом в Минске (Беларусь). Украинская сторона опасается, что он склонял Александра Лукашенко к вступлению в нынешнюю войну.

Более детально о переговорах диктаторов читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский сказал, сколько "Шахедов" Россия получила от Ирана в новой партии

Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе, которыми и атаковала Украину сегодня. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов", рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", - заявил он.

Мобилизация в Украине. В ВСУ сообщили, кого призывают в первую очередь

В первую очередь в Украине призывают тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях, например в АТО или ООС. Также мобилизации подлежат и те, кто не проходил военную службу, но с обязательным обучением минимум в месяц, рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Страны ЕС согласовали лимит цен на газ из России: подробности

Страны ЕС договорились об установлении граничной цены на российский газ на уровне 180 евро/МВт-час. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий.

После вступления в силу нововведений ценовой лимит будет препятствовать торговле по контрактам TTF на первый месяц до года по цене более чем на 35 евро/МВт-ч от базового уровня, состоящего из различных оценок цен на сжиженный природный газ.

Почему Украина до сих пор не получила помощи от США по ленд-лизу: объяснение от МИД

Американская программа широкомасштабных поставок военной помощи ленд-лиз предусматривает возмещение со стороны Украины, в связи с чем США сейчас делают все возможное, чтобы помогать нашей стране на безвозмездной основе, рассказал спикер МИД Олег Николенко.